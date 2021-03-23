Rusya’ya ait bombardıman uçağında arıza: 3 mürettebat hayatını kaybetti
Rusya ordusuna ait bir Tu-22 tipi uçağın merkezi pistte kaza yaptığı bildirildi. Kazada 3 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya ordusuna ait bir Tu-22 tipi uçağın merkezi pistte kaza yaptığı bildirildi. Kazada 3 mürettebatın öldüğü açıklandı.
Rusya’nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da Tu-22 stratejik bombardıman uçağının koltuk fırlatma sisteminin arızalanması üzerine 3 askeri pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
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