Rusya’ya ait bombardıman uçağında arıza: 3 mürettebat hayatını kaybetti

Rusya ordusuna ait bir Tu-22 tipi uçağın merkezi pistte kaza yaptığı bildirildi. Kazada 3 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

İHA
23 Mart 2021 Salı, 15:15
Rusya’ya ait bombardıman uçağında arıza: 3 mürettebat hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Rusya ordusuna ait bir Tu-22 tipi uçağın merkezi pistte kaza yaptığı bildirildi. Kazada 3 mürettebatın öldüğü açıklandı. 

Rusya’nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da Tu-22 stratejik bombardıman uçağının koltuk fırlatma sisteminin arızalanması üzerine 3 askeri pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler