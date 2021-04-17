17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara’nın 2019 yapımı belgeselleri “Notes From A Journey / Bir Yolculuktan Notlar” gösterilecek uzun metraj film. Berlin ve Cannes festivallerinin geleceğin yönetmenleri arasında gösterip desteklediği Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia’nın rüyalardan ve efsanelerden beslenen ödüllü kısa filmleri de izleyiciyle buluşacak. “Rüyanın Öte Yakası” seçkisi, 19 Temmuz’a dek Kundurama’da Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlenebilecek.

