‘Rüyanın Öte Yakası’
Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’nın yeni seçkisi “Rüyanın Öte Yakası” yayında.
İngiliz sanatçı ve yönetmen ikili Daniel & Clara’nın 2019 yapımı belgeselleri “Notes From A Journey / Bir Yolculuktan Notlar” gösterilecek uzun metraj film. Berlin ve Cannes festivallerinin geleceğin yönetmenleri arasında gösterip desteklediği Hindistanlı genç yönetmen Payal Kapadia’nın rüyalardan ve efsanelerden beslenen ödüllü kısa filmleri de izleyiciyle buluşacak. “Rüyanın Öte Yakası” seçkisi, 19 Temmuz’a dek Kundurama’da Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlenebilecek.
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