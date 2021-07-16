Ryan Babel’den Patrick Van Aanholt’ta transfer çağrısı

16 Temmuz 2021 Cuma, 23:39

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Ryan Babel, sarı-kırmızlı takımın gündemindeki Patrick Van Aanholt’a transfer çağrısı yaptı.

Babel, Hollanda Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayan ve şu anda tatilde olan Patrick Van Aanholt’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altına, “Galatasaray’a gel.” yorumunu yaptı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’un kulübüyle olan sözleşmesi geçtiğimiz ay sona ermişti.

Crystal Palace formasıyla 134 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu 14 gol ve 6 asist üretti.

Ryan Babel'in yorumu:



