Saadet Partili Aktaş'tan Selman Öğüt'e çok ağır sözler
Saadet Partili Ali Aktaş, kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayan Selman Öğüt'e, "Ana rahmine düşüren meniyi oluşturan vitaminin kaynağı bile maklube olabilir, onu unutuyor" sözleriyle yanıt verdi.
AKP'deki "Pelikan" denen örgütün önde gelenlerinden olduğu iddia edilen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Ali Aktaş'ı FETÖ'cü olmakla suçladı.
Saadet Parti'li Aktaş'a seslenen Öğüt, "Pensilvanya'ya gitmen lazım. Sahi Kurban Bayramında cezaevindeki FETÖ'cüleri ziyaret edin diyordun. Gittin mi ziyarete? Yoksa her işin gibi o da mı yalan oldu" ifadelerini kullandı.
Bu sözler üzerine açıklama yapan Aktaş, Selman Öğüt'ün babası Salim Öğüt'ün, FETÖ’nün yayın organı Mehtap TV’de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Aktaş, "43 yıllık ömründe bir kez maklube yemeği yedim. Buna rağmen Selman Öğüt bana 'makkube beyinli' diye hakaret etmiş. Babasının maklubecilerin TV'sinde vefat ettiğini hatırlarsak kendisini ana rahmine düşüren meniyi oluşturan vitaminin kaynağı bile maklube olabilir, onu unutuyor" dedi.
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