Saadet Partili Ebubekir Savaşan serbest bırakıldı
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle gün gözaltına Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan, serbest bırakıldı.
Tokat'ta, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi Ebubekir Savaşan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
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