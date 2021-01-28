Saadet Partili isimden yeni iddia: İttifak için Numan Kurtulmuş'la görüştü

28 Ocak 2021 Perşembe, 18:23

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, partisinin ittifak politikası için "Açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" dedi.

Asiltürk'ün açıklamalarının ardından partinin genç isimlerinden ve son genel seçimlerde Ankara Milletvekili adayı olan Ali Aktaş, Numan Kurtulmuş ve Oğuzhan Asiltürk'ün ittifak için defalarca kez bir araya geldiğini ve bu durumdan kimsenin haberinin olmadığını ifade etti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Aktaş, şunları söyledi:

"Saadet Partisi tabanının haberi yok ama Numan Kurtulmuş son süreçte defalarca Oğuzhan Asiltürk ile görüştü. Numan Kurtulmuş, Asiltürk'ün ittifaka katılma kararında mutemet aracı konumdaydı. Saadet seçmeni aşağıda Numan beyi "Erbakan’a ihanetle" suçlarken bu görüşmeler sürüyordu.

2010'da olaylı kongre sonrası Erbakan hoca konutunda bir gruba "Numan buraya gelecek ve konuşacağız" derken birden ayağa kalkıp "O, kongre kararı almadan buraya gelemez ve sen onunla görüşemezsin" diye bağıran Asiltürk, Erdoğan'ın yanında saf tutmak için Kurtulmuş ile görüştü.

Bir kısım insana "Tayyip beyden 3 bakanlık alacağız, Meclis'te grup kuracağız" denilerek ittifaka ikna süreci sürdürülüyor. Bu yapılan "at pazarlığı" Milli Görüş'ün haysiyetini pazara çıkartmaktır. Böylesi bir ittifak Saadet Partisi'nin davasını yok edecek bir cinayet girişimidir."