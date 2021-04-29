Sabah yazarı Barlas'tan alkol yasağı tepkisi

29 Nisan 2021 Perşembe, 09:20

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, tam kapanma sürecindeki alkol yasağına tepki gösterdi.

“İçki yasağı ve kaçak içki sorunu” başlıklı bir yazı kaleme alan Mehmet Barlas, alkol yasağı getiren AKP iktidarının bu uygulamasını FETÖ’ye benzetti.

Barlas yasakla ilgili “İnançlar nedeniyle alkollü içkilerin yasaklanması meselesine gelince... Bu Fetullah Gülen ülkede yönetimi eline geçirip, İran benzeri bir Humeyni modeli darbeyle işbaşına gelseydi, herhalde ilk iş olarak alkollü içkileri yasaklardı” yorumunu yaptı.

Barlas’ın yazısı şöyle:

"Tam kapanmayla birlikte alkollü içkilerin satılmasının yasaklanması, çok doğal olarak endişeli yorumları da beraberinde getirdi. Çünkü bu ülkede kaçak içki yapımından insanların kitle halinde öldüklerini defalarca gördük. Alkollü içkilerin satışı yasaklanınca herhalde bazı bağımlılar kaçak içkilere yönelecektir.

LİBYA ÖRNEĞİ

Aslında bu alkollü içkilerin yasaklanmasının geçmişteki en çarpıcı örneği Kaddafi Libya'sıdır... 1969'da Kaddafi darbe yapıp Sünusileri devirdiği zaman, bir günlüğüne içki yasağı da gelmişti. Ben Libya'ya iki kez Kaddafi ile söyleşi yapmak için gittiğimde, garip sahnelere tanık olmuştum. Örneğin, Trablus gümrüğünde bir İngiliz'in bavulunu açtılar ve bavuldaki bir şişe viskiyi taşa vurup kırdılar.

İKİ ÜLKE

Ertesi sefer Libya'ya gittiğimde evlerde alkollü içki üretiliyordu. Bu arada Malta'dan, İtalya'dan gelen uçaklardaki Libyalılar zom sarhoştular. Bu arada Suudi Arabistan'daki alkollü içki yasağının, bu ülkenin çok varlıklı azınlığı için bir sorun olmadığını da biliyoruz.

Yıllar önce Hindistan'a gittiğimde Bombay'ın bulunduğu Maharashtra Eyaleti'nde Başbakan olan Morarji Desai fanatik bir Hindu olduğu için içkiyi yasaklamıştı. Ama biz gazetecilere hükümet her gün bir şişe viski tahsis ederdi.

FETÖ'YÜ UNUTMAYIN

İnançlar nedeniyle alkollü içkilerin yasaklanması meselesine gelince... Bu Fetullah Gülen ülkede yönetimi eline geçirip, İran benzeri bir Humeyni modeli darbeyle işbaşına gelseydi, herhalde ilk iş olarak alkollü içkileri yasaklardı. Yani bazıları için darbe yapıp kendi halkına ateş açmak mübahtır ama alkollü içki de yasak olmalıdır.

ARTIK YETER

Bu tam kapanma dilerim son olur. Özgürce evlerimizden çıkıp dolaşabiliriz ve canı isteyen de gidip özgürce alkollü içkileri satın alabilir. Ve dilerim bu geçici yasak süresince kaçak içkiden ötürü can kaybı pek olmaz.”