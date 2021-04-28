Tuğçe Kazaz’dan alkol yasağını eleştirenlere: "Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?"
Hükümetin koronavirüs tedbirlerine yönelik aldığı tam kapanma kararının ardından 17 gün boyunca alkol satışının yasaklanması sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Sanatçılar ve siyasetçilerin tepkilerinden sonra Tuğçe Kazaz’dan yasağı eleştirenlere akılalmaz bir açıklama geldi.
17 günlük kapanma sürecinde pandemi tedbirleri kapsamında alkol satışı yasaklandı. Yasağın ardından sosyal medyada "#alkolümedokunma" etiketiyle birçok insan tepkilerini dile getirmeye başladı. Eski manken Tuğçe Kazaz’ın ise konuya ilişkin tweeti ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte Tuğçe Kazaz’ın tweeti:
”19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip ‘Şeriat mı geliyor?’ diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok ‘Bize ayık gezmek haram’ diyorsanız hala serbest gidip alın.”
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