Tuğçe Kazaz’dan alkol yasağını eleştirenlere: "Şeriat sizin gibi insanları ne yapsın?"

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:00

17 günlük kapanma sürecinde pandemi tedbirleri kapsamında alkol satışı yasaklandı. Yasağın ardından sosyal medyada "#alkolümedokunma" etiketiyle birçok insan tepkilerini dile getirmeye başladı. Eski manken Tuğçe Kazaz’ın ise konuya ilişkin tweeti ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Tuğçe Kazaz’ın tweeti:

”19 gün ayık gezecekler diye yeri göğü inletip ‘Şeriat mı geliyor?’ diyorlar:) Korkmayın şeriat gelmez. Hem şeriat sizin gibi insanları ne yapsın? Herkes hak ettiği şekilde yönetilir ve yaşar ama yok ‘Bize ayık gezmek haram’ diyorsanız hala serbest gidip alın.”