Sabah yazarı Dilek Güngör'den Yiğit Bulut'u kızdıracak sözler

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından yönetilen Sabah gazetesinden dikkat çekici bir yazı kaleme alındı. Sabah'ta yazan Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarına ve vekillere "Emin olun, bazen susmak iyidir. Az konuşan kınanmaz" diyerek çıkıştı.

BULUT VE ERTEM ART ARDA CANLI YAYINLARA ÇIKMIŞLARDI

Merkez Bankası'nın başındaki Naci Ağbal'ın, Erdoğan'ın kararıyla görevden alınmasının ardından, Cumhurbaşkanı Danışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Ertem, televizyon kanallarında canlı yayına katılarak ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Güngör'ü, yazısını bu yayınların ardından kaleme alması dikkat çekti.

"AĞZI OLAN KONUŞMASIN"

Dilek Güngör'ün "Ağzı olan konuşmasın" başlıklı yazısındaki ilgili bölüm şöyle;

"Nasıl oldu, ne için oldu, hangi amaçla oldu, bilmiyorum. Ama pek de iyi olduğu söylenemez.

Ne mi geveliyorum.

Son günlerde hangi TV’yi açsam, hangi ekonomi kanalına baksam, hangi ajansı tarasam önüme bir danışmanın ya da filanca kurulun üyesinin açıklaması düşüyor. Onlara bir de milletvekilleri eklenince, başıboşluk görüntüsü alıp başını gidiyor.

İsim isim saymaya gerek yok.

Danışmanlar da kurulların üyeleri de vekiller de Merkez Bankası’nın faiz politikasından girip, rezervlerden çıkıyorlar. Tabii, o kadar çok konuşunca kimi zaman bir denilen diğerini tutmayabiliyor!

Belki kötü niyetli değiller. Kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat ekonomi belirsizliği de sevmez, bu dağınıklık izlenimini de… Zira, her kafadan ses çıkması piyasanın ateşini söndürmediği gibi daha da tepki çekiyor hatta kafa karıştırıyor. Üstelik, ekonomide yaratılmaya çalışılan belirsizliği giderecek muhataplar belli… Bırakalım, Merkez Bankası Başkanlığı’na yeni atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ya da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gerekli açıklamaları yapsın.

Emin olun, bazen susmak iyidir.

Az konuşan kınanmaz!"