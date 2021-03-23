Dolarını ateşini Yiğit Bulut'la düşürme atakları

23 Mart 2021 Salı, 11:30

Piyasalardaki hareketlilik gündemdeki yerini korurken bu sabah saatlerinde televizyon kanallarında dikkat çekici anlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, sabah saatlerinde Habertürk, A Haber, CNN Türk gibi televizyon kanallarının canlı yayınlarına katılarak açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınında, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı olduğunu söyleyen Yiğit Bulut, "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatıyla, Merkez Bankası başkanında aldığım son bilgiler doğrultusunda, Merkez Bankası asla olağanüstü bir toplantı yapılmayacak. Serbest piyasa şartları neyi gerektiriyorsa, dünyayla entegre, bankalarla entegre adımlar atılmaya devam edilecek" açıklamasını yaptı.

Yiğit Bulut, A Haber canlı yayınında ise "Çünkü inanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor. Sabah bakıyorum haberlere eski parti kurmuş bakanlar, siyasetçiler, bazı gazeteciler, kara pazartesi, kara Salı, kara Çarşamba… Yani bu ülke bizim ilk önce onun altını çizerek söyleyeyim. Bu ülkede bir kara pazartesi olursa hiç kimsenin işine yaramaz. İş yerleri, çalışanlar, esnaf sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda yaşayacağız hep birlikte. Bu tip spekülasyonları yapan arkadaşlar lütfen vicdanen bir oturup düşünsünler" açıklamasını yaptı.

CNN Türk canlı yayınına da katılan Bulut, yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik eleştirilere yanıt verdi. "MB Başkanı için köşe yazarıydı MB başkanı oldu. Gazeteci olmak onurlu bir iştir. Gazeteciden MB başkanı oldu diyorlar, bunu reddediyorum" diyen Bulut, "Şahap Bey'i uzun yıllardır tanırım. 32 yaşında bir bankanın Genel Müdür yardımcısı oldu. Doçent oldu, profesör oldu. Bankacılık konusunda profesördür" ifadelerini kullandı.