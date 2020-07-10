Sabahat Akkiraz'dan dağ keçisi katliamına tepki: Doğa ihale ile talan edilemez
Sanatçı Sabahat Akkiraz, Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla Tunceli'de dağ keçilerini avlatmaya yönelik açılan ihaleyi eleştirerek, "Doğa ihale ile talan edilemez" dedi.
Fotoğraf: Twitter (@sabahatakkiraz)
Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de kutsiyet atfedilen ve “Hızır’ın davarı” olarak kabul edilen dağ keçilerini avlatmak için ihale açtı.
Tunceli’nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin katledilmesinin planlandığı ihale, 13 Temmuz günü yapılacak.
İhaleye sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.
‘CANLILAR KATLEDİLEMEZ’
Tepki gösteren isimlerden birisi de sanatçı Sabahat Akkiraz oldu. 24. dönemde CHP milletvekili olarak da görev yapan Akkiraz, Twitter’dan şu tepkiyi gösterdi:
“İnancımız avcılığı yasaklıyor. Doğa bizim evimizdir. Tüm canlılarla birlikte onu paylaşmak zorundayız. Korumak zorundayız. Doğa ihale ile talan edilemez. Canlılar katledilemez. #DagKecilerineDokunma”
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