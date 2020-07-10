Tarım Bakanı, kendi ihalelerini eleştiren tweeti beğendi

10 Temmuz 2020 Cuma, 08:17

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de dağ keçilerini avlatmak için ihale açtı.

13 Temmuz günü yapılacağı belirtilen ihale ile, Tunceli'nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin katledilmesi planlanıyor.

Söz konusu ihale büyük tepki çekerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir beğeni de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi.

Bakan Pakdemirli’nin konuyla ilgili olarak BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı ve “Dağ keçilerini vurma ihalesini genelde yabancı avcılar alıyor. İspanya’dan, Avusturya’dan gelen katiller, yerli muhbirlerin rehberliğinde Tunceli halkının bakmaya bile kıyamadığı, gözü gibi koruduğu dağ keçilerini/geyikleri vuruyor” ifadelerinin yer aldığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bilgisi dahilinde açılan ihaleye yönelik eleştiriyi beğenmesi ise dikkat çekti.

Daha önce kentte avcılığın yasaklanması için imza kampanyası düzenlemiş, 2019 yılında da dağ keçilerinin gerek yasal gerekse yasadışı avlanmasına artan tepkiler üzerine dönemin Valisi Tuncay Sonel imzasıyla ildeki tüm avcılık faaliyetlerini yasaklayan bir karar alınmıştı.