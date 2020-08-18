Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı: Durumum kritik

Koronavirüse yakalandığını duyuran Önkibar, "durumum kritik" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 09:27
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Gazeteci yazar Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından bir açıklama yapan gazeteci Sabahattin Önkibar şu ifadeleri kullandı:

“Coronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum.”


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