Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Koronavirüse yakalandığını duyuran Önkibar, "durumum kritik" diye yazdı.
Gazeteci yazar Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından bir açıklama yapan gazeteci Sabahattin Önkibar şu ifadeleri kullandı:
“Coronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum.”
Video Haberler
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı