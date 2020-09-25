Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme: Kaptan pilotun ev hapsi kaldırıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmanın dosyasını bilirkişi heyetine yolladı. Şüpheli kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi ise kaldırıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin ölmüş 180 kişi de yaralanmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasörden bir adet CD'den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine gönderdi.
24 Şubat 2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan ve 23 Mart tarihinde de ev hapsine alınarak tahliye edilen kaptan pilot Mahmut Arslan hakkındaki ev hapsinin mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Kaptan pilot Mahmut Arslan ve Ferdinant Pondaag hakkındaki yurt dışı yasağı ise hala devam ediyor.
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