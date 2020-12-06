'Sabotaj' iddiası Meclis gündeminde: ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’

06 Aralık 2020 Pazar, 17:56

TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit'in milli helikopter motorunun ilk çalışmasının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın da katıldığı canlı yayına aktarılamaması üzerine, “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz, lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın” diye konuşmuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Akşit’in sözlerini meclis gündemine taşıdı.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI YANIT VERMEK ZORUNDADIR’

Tören sırasında Akşit’in ‘töreni sabote etmek isteyenler var’ şeklindeki sözlerini ve daha sonrasında motorun çalışma görüntülerinin canlı yayına verilemediğini hatırlatan Çakırözer, “(Akşit’in) Bu şirketi bize Cumhurbaşkanlığı önerdi şeklindeki sözleri büyük şüpheler yarattı” dedi. Çakırözer, “Bu sabotaj iddialarına, törenin projenin sabote edildiğine yönelik iddialara Cumhurbaşkanlığı yanıt vermek zorundadır. Savunma Sanayi Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlıdır. Bu projenin sahibi Savunma Sanayi ve Cumhurbaşkanlığıdır. Fuat Oktay’dan en kısa sürede yanıt vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

MOTORUN ÇALIŞMASI NEDEN CANLI YAYINDA GÖSTERİLMEDİ?

TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi veren Çakırözer, şu soruları yöneltti:

“Bu töreni ya da bu projeyi sabote etmek isteyenler kimlerdir? Bu motor var mı çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa canlı yayında neden gösterilemedi? Canlı yayından sorumlu olan şirket kimdir? ‘Cumhurbaşkanlığı önerdi’ denilen şirketin sorumluları kimlerdir? Cumhurbaşkanlığı törenlere neden TRT ya da AA yerine canlı yayınlar için özel bir şirket zorunluluğu getirmektedir? Bu şirket bu tören için TEİ’den ne kadar bedel almıştır? Şirkete Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödeme yapılmış mıdır? Son 5 yıl içerisinde ne kadar ödeme yapılıştır? Bu şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenlerden kaçının sorumluluğunu üstlenmiştir?”

TESLİM TÖRENİNDE ‘SABOTAJ’ KRİZİ

Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı ilk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’nde motorun geç çalışması krize neden oldu. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit’e ayrı ayrı “Hazır mıyız?” diye sordu. Bu sırada Akşit’in, “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dediği duyuldu.

Genel Müdür Akşit, daha sonra çalışanları “Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın” sözleriyle uyardı. Akşit’in konuşması sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da “Tamam geç oraları” dediği duyuldu.