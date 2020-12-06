"Sabotör kim? Cumhurbaşkanı şirket önerince iş ona nasıl veriliyor? Motor niye çalışmıyor?"
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 'milli helikopter motoru' töreninde yaşanan görüntülere ilişkin "Sabotör kim? Cumhurbaşkanı şirket önerince iş ona nasıl veriliyor? Motor niye çalışmıyor?" sorularını sordu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 'milli helikopter motoru' töreninde yaşananlara ilişkin CHP'den soru geldi.
Törende Erdoğan’ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılması beklenirken TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit'in "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dediği duyulmuş ve Akşit'in bu sözlerinin üzerine Hulusi Akar'ın Akşit'i koluyla dürttüğü ve "Geç oraları" dediği dikkat çekmişti.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyada gündem olan o anların görüntülerini Twitter hesabından paylaşıp "Motor ne oldu motor? Kim sabote ediyor? Motor niye çalışmadı? Motoru ne yaptınız? Motor var mı yok mu? Sabotör kim? Cumhurbaşkanı şirket önerince iş ona nasıl veriliyor? Motor niye çalışmıyor? Çalışmayan motora töreni kim yaptırıyor?" sorularını yöneltti.
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