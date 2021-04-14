Sadakatsiz'in genç oyuncusu Alp Akar koronavirüse yakalandı
Son günlerin popüler dizisi Sadakatsiz'de 'Asya' ve 'Volkan'ın oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar da koronavirüse yakalandı.
Sadakatsiz’de Asya ve Volkan’ın oğlu Ali rolünde olan 15 yaşındaki genç oyuncu Alp Akar sosyal medya hesabından Covid-19 pozitif olduğunu duyurdu.
Genç oyuncu Alp Akar Instagram’da yaptığı paylaşımda “Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
YOĞUN BAKIMDA
Sadakatsiz adlı dizide rol alan Burak Sergen de koronavirüse yakalanmıştı.
Corona testi negatif çıkan oyuncu Sergen, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma alındı.
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