Şadan Gökovalı yaşamını yitirdi

31 Ocak 2021 Pazar, 17:27

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı hayatını kaybetti.



Gökovalı'nın vefatını İzmir gazeteciler cemiyeti "Cemiyetimiz üyesi duayen gazeteci, araştırmacı - yazar Prof.Dr. Şadan Gökovalı vefat etmiştir. Cenazesi Muğla Akkaya'da toprağa verilecektir. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." sözleriyle duyurdu.

ŞADAN GÖKOVALI KİMDİR?

Prof. Dr. Şadan Gökovalı, 1939 yılında Muğla’nın Gökova beldesinde doğdu. Orada başladığı ilkokulu Ula’da, ortaokulu Muğla’da bitirdi. Aydın Ticaret Lisesinin ardından İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden 1962 yılında diploma aldı.

1959 tarihinde İzmir’de yayınlanan Ege Ekspres Gazetesinde başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT’de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü. Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunda öğreticiliğe başladı. Profesyonel Ülkesel Rehber oldu. Gazetecilik Başarı Armağanı yarışmalarında özellikle araştırma, dizi yazı, turizm vb dallarında birçok birincilik ve derece aldı. 1964 yılında Ege Ekspres’te yayınlanan “İzmir’in Asırlıkları” başlıklı yazı dizisi ile birinci ve tüm eserler arasında en yüksek puanı aldığı için “Yılın Gazetecisi” seçildi. Aldığı diğer ödüller arasında “Efes”, “Fethiye” ve “Bergama”yı en iyi anlatan yazar, Türk Dil Kurumu Radyo Tv Ödülü, “Anadolu Uygalığına Katkı”, “Son 10 yılın İzmir Turizmine En Büyük Hizmet” gibi ödüller de yer almaktadır.

2002 yılında profesör oldu. Ege Universitesi’nden sonra Yaşar Üniversitesi’nde de öğretim üyeliği yaptı. Üniversitelerde okuttuğu derslerle ilgili notların yanı sıra, ülkemizin başlıca turistik yöreleri konusunda çeşitli dillerde yayınlanmış 30 kadar kitabı vardır. 2009 yılında “Meslekte Altın Yıl” ı kutladı.

Önemli sanat ve düşün insanlarımızdan Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat tarafından “manevi evlat” edinildi.

Muğla Acik Hava Tiyatrosu’na, Doğduğu Gökova’da bir caddeye, Muğla’nın Akyaka beldesinde ve Alsancak’ta yaşadığı sokağa adı verilmiştir. Prof. Dr. Şadan Gökovalı, evli ve iki çocuk babasıydı.