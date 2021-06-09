SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'ye 2019'da bulunulan suç duyurusunda dava açılmadı
Adnan Tanrıverdi'ye, “3. İslam Birliği Kongresi”'nde yaptığı açıklamalar hakkında ‘vatana ihanet ettiği’ gerekçesiyle Aralık 2019'da suç duyurusunda bulunuldu. Konu hakkında 1.5 yıldır herhangi bir işlem yapılmadı.
SADAT kurucusu olan ve bir zamanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığını yapan Adnan Tanrıverdi’nin “3. İslam Birliği Kongresi” adı altında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” sözleriyle ilgili hakkında ‘vatana ihanet ettiği’ gerekçesiyle Aralık 2019 yılında suç duyurusunda bulunulduğu ancak dava açılmadığı ortaya çıktı.
Verilen suç duyurusu dilekçesinde Tanrıverdi ve bu etkinliğe izin veren tüm kuruluşlara ‘vatana ihanet’ suçlaması yöneltilerek şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasını ortadan kaldırmak, kurulu düzen yerine teokratik-monarşik bir düzen getirmek, ülke bütünlüğünü bozmak. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suç örgütlerine destelemek suçları işlenilmiştir.”
Ayrıca Tanrıverdi’nin kurduğu şirketin de bu suçlara ortak olduğu vurgulandı. Suç duyurusuna rağmen cumhuriyet savcılarının işlem yapmamasını eleştiren avukat Hüseyin Durdu, “1.5 yıl geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Eğer işlem yapmazlarsa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında görevi kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Durdu, devletin ve yargının bu kişileri koruduğunu söyledi.
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