Sedat Peker'den Ahmet Davutoğlu'na yanıt: Silahlar SADAT tarafından organize edildi

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:45

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Habertürk'te yaptığı Suriye'ye giden silahlar açıklamasına, sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

Davutoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "SADAT denilen yapının hiçbir rolü yoktu. Sedat Peker'in anlattığı ilişkiler ağı sonradır. Başbakan iken de ne Sedat Peker ne SADAT'ın benimle hiçbir görüşmesi olmamıştır. MİT TIR'ları olduğunda Dışişleri Bakanıydım. Sedat Peker'in iddialarıyla MİT TIR'larının alakası yoktur. Bu operasyon 19 Ocak 2014'te oldu. Sedat Peker o zaman cezaevindeydi. O silahları nasıl gönderdi oraya? 10 Mart 2014'te çıktı cezaevinden. Benim Dışişleri Bakanlığım görevinde MİT ve Genelkurmay bana bağlı değildi" ifadelerini kullanmıştı.

Peker, Davutoğlu'nun bu sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

Peker'in paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Davutoğlu’nun söylediği çok doğru. Videoda da söylediğim gibi, benim üzerimden giden silahlar SADAT tarafından organize edildi. Genelkurmayın ve MİT’in bu organizasyonda bir dahilliği yoktur."