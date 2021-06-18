SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İzmir'deki kanlı saldırının faili Onur Gencer'in SADAT tarafından eğitildiğini öne sürdü. SADAT açıklama yaptı.
HDP İzmir İl Binası'na silahlı saldırı sonucu Deniz Poyraz isimli yurttaş öldürüldü. HDP'li Hüda Kaya, saldırıyı yapan Gencer'in SADAT'ça Suriye'de eğitildiğini öne sürdü.
Kaya açıkalamasında, "Bunu bir sarhoş, bir bilinçsiz, bir deli gibi yansıtmaya çalışacaklardır. Fakat araştırmalarımız sonucunda bu kişinin bilgilerine ulaştık. Ve SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş, ülkücü işaretleriyle poz veren, elinde çeşitli silahlarla poz veren, profilinde bunları paylaşan ve insanlık dışı küfürlerle HDP'lileri, Kürtleri, Alevileri, muhalif çevreleri hedef haline getiren paylaşımlarını tespit ettik. Bu AKP'nin yetiştirdiği gençliğin ta kendisidir" ifadelerini kullandı.
İddiaların ardından SADAT'tan açıklama geldi.
SADAT'ın açıklaması şöyle:
"SADAT Savunmanın Katillerle İlişkisi Olamaz
İzmir HDP İl Binasına gözü dönmüş kiralık bir katil terörist tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, saldırı sonucu vefat eden (çaycı olduğu bilgisi paylaşılan) Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.
HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya'nın böyle üzücü bir olay üzerinden provokasyona başvurarak katili şirketimizle ilişkilendirmeye kalkmasını da şiddette kınarız.
SADAT Savunma’ya 10 yılı bulan bir süredir Suriye’de eğitim verdiği iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır.
İddia sahipleri, iddialarında samimi iseler ispatını geçen 10 yıllık süre boyunca savcılıklara niçin teslim etmekten kaçındıklarının cevabını vermekle yükümlüdür.
SADAT Savunma paralı / gönüllü / silahlı / silahsız hiçbir şahsa Suriye’de veya başka bir yerde eğitim vermemiştir.
Verdiğini iddia eden; delilini, belgesini ortaya koymuyorsa, tek bir açıklaması vardır. Yalan konuşarak, provokasyon yapıp siyasi rant devşirmekten ileri gitmiyordur.
Bir Siyasi Partimizin Yüce Meclisimizdeki temsilcisinin, benzeri hain bir saldırının müsebbibi ile bir kişi veya kurumu ilişkilendirirken çok daha dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz.
Terörü, teröristleri ve onları kullanan kuklacıları lanetleriz.
Kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz."
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