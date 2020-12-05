'Sadece iş istiyorum' demişti...

05 Aralık 2020 Cumartesi, 13:42

Şanlıurfalı Hasan Kılıç, İŞKUR’daki iş sözleşmesinin 30 Kasım’da dolması nedeniyle yine işsiz kaldı. Kılıç, AKP’li Şanlıurfa Belediyesi ve Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Twitter üzerinden iş talebini iletti.

Hakaret etmeden sadece iş talebinde bulunduğu halde Şanlıurfa Belediyesi ve Başkan Beyazgül’ün kendisini engellemesinden yakınan Kılıç, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve başkanı resmî twitter hesabı tarafından engellendim. İşsizlik süreci ve sağlık sorunlarımı yazdığım için iş talebinde bulunduğum için. Küfür, hakaret, saldırgan paylaşımlar yapmadım. Asgari düzeyde bir üslupla sorunumu dile getirdim.”

Kılıç, sağlık sorunları nedeniyle her işte çalışamadığı için özel sektörde iş bulamadığını söyledi. Kılıç şöyle konuştu:

“Ben 2016’da geçirdiğim bağırsak kanseri hastalığım nedeniyle ağır bir ameliyat geçirdim. Bu ameliyatın ardından bağırsak felci geçirdim ve tekrar ameliyat olmak zorunda kaldım. 6 ay çalışmaya ara verdim. Tekrar çalışmaya başladım 1 yıl sonra yaptığım iş nedeniyle ameliyat dikişlerim tekrar açıldı. Ve bu yüzden bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Bu olaydan sonra sağlığımı zorlayan işlerde çalışamadım.”

“YARDIM KOLİSİ İSTEMİYORUM, BEN SADECE İŞ İSTİYORUM”

Geçirdiği ağır bağırsak hastalığı ve ameliyatlar nedeniyle sağlık durumuna uygun bir iş isteğini belirten Kılıç, yardım kuruluşlarından ve belediyelerden yardım kolileri istemediğini vurguladı. Kılıç şöyle konuştu:

“STK’lardan, yardım kuruluşlarından ve belediyelerden yardım kolisi istemiyorum. Çünkü yardım kolileri ile geçinemezsiniz en fazla 1 ya da 2 ay idare olur. Ondan sonra ne yapabilirsiniz. Bu yüzden ben sadece durumuma uygun yapabileceğim bir iş istiyorum. Benim kronik bir hastalığım var çocuklarıma kronik bir hayat yaşatmak istemiyorum.”