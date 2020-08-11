Sâdık Hidâyet’ten dev bir hesaplaşma; Kör Baykuş
İran edebiyatını uluslararası edebiyatın bir parçası haline getiren ve “Doğu’nun Kafka’sı” olarak kabul edilen Sâdık Hidâyet’in romanı Kör Baykuş, zihni yavaş yavaş parçalanan, benliğini kaybeden kahramanıyla; hayatla, çocuklukla, anılarla, aşkla, cinsellikle, varoluşla, Tanrı’yla ve ölümle büyük bir hesaplaşmanın romanı.
André
Breton
“Sâdık
Hidâyet’in yarattığı karakterin kalbinde iki itici güç yatıyor: Yaratma
arzusu ile unutulmak ve ölüm arzusuyla kabuğuna çekilme.”
Deirdre
Lashgar
İran edebiyatını uluslararası
edebiyatın bir parçası haline getiren ve “Doğu’nun Kafka’sı” olarak kabul
edilen Sâdık Hidâyet’in Kör Baykuş’u; hayalle gerçeğin, aydınlıkla karanlığın,
umutla umutsuzluğun iç içe geçtiği yetkin bir edebi yolculuk.
Zihni yavaş yavaş
parçalanan, benliğini kaybeden kahramanıyla; neyin gerçek, neyin hayal
olduğunun anlaşılamamasıyla; geçmişin ve şimdinin iç içe geçmesiyle;
afyon dumanları arasında değişen, dönüşen atmosferiyle;
melankolik, kötümser, karanlık ruh haliyle; huzursuz ediciliğiyle
benzersiz bir metin.
1951’de Paris’te intihar eden
Sadık Hidayet, Kör Baykuş’ta modern anlatım teknikleriyle doğunun masalsı atmosferini
kusursuzca buluşturuyor.
“Yaralar vardır hayatta, ruhu
cüzam gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen, kemiren yaralar” cümlesiyle
başlayan roman, dış dünyaya alışılmadık yorumlar getiriyor.
Okuru adeta sürrealist bir
tablonun karşısındaymış gibi hissettiren Kör Baykuş hayatla, çocuklukla,
anılarla, aşkla, cinsellikle, varoluşla, Tanrı’yla ve ölümle büyük bir
hesaplaşmanın romanı.
Kitaptan bir bölüm okumak için:
https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/kor-baykus.pdf
Kör Baykuş / Sâdık Hidâyet / Çeviren: Ali Fuat Bilkan / İletişim Yayınları / 111 s.
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