17 Haziran 2020 Çarşamba, 12:37

Ergani’deki Bakır Madeni Tesislerine Atatürk’ü taşıyan özel trende, henüz ilkokul öğrencisi olan bir çocuk da vardı. Madenle ilk defa bu seyahatte tanışan o çocuk büyüyecek, savaş koşullarında İngiltere’ye, üniversite öğretimine giderek yüksek maden mühendisi olacak, daha sonra 18 yıl boyunca MTA Genel Direktörlüğü yapacaktı.

Ülkemizdeki pek çok maden yatağının keşfedilmesinden, azgelişmiş ülkelerde maden arama projelerine kadar pek çok başarıya imza atacaktı.

Uçakla maden arama çalışmalarını başlatacak; Muğla’da krom, Uludağ’da volfram yatakları keşfedecek; pek çok üniversitede maden fakültesi kurulmasını sağlayacak; geri kalmış ve gelişmekte olan 47 ülkenin kalkınması için Birleşmiş Milletler bünyesinde onlarca projeyi hayata geçirecekti.

O çocuk, bugün maden bilimcilerin duayeni olarak anılan Sadrettin Alpan’dı. Bu kitabı kaleme alan gazeteci ve yazar Hulûsi Turgut kitabında sadece özyaşam öyküsüne odaklanmıyor, Alpan’ın başarılarla dolu ve yakın tarihle bileşen yol hikayesini tüm önemli dönemeçleriyle paylaşıyor:

Sadrettin Alpan ve arkadaşları, 2. Dünya Savaşı sırasında neden daha güvenli bir ülkeye değil de savaşın ortasındaki İngiltere’ye gönderildiler?

Sadrettin Alpan, dünyaca ünlü MIT’den davet aldığı halde, neden bu üniversiteye gidemedi?

Uludağ’daki volfram yatakları, hangi siyasetçinin teşvikiyle keşfedildi?

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Sadrettin Alpan nasıl bir rol üstlendi?

On yıl boyunca Mütevelli Heyet Üyesi ve Başkanı olarak görev yaptığı ODTÜ’den neden istifa etti?

Alpan’ın yaptırdığı Sismik-1 Araştırma Gemisi Ege Denizi’ne açılınca, hangi ülkeden savaş tehditleri yükseldi?

Sadrettin Alpan - Maden Bilimcilerin Duayeni / Hulûsi Turgut / Doğan Kitap / 496 s.