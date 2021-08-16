Safranbolu 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başlıyor

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:28

Safranbolu 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 16 Eylül'de başlayacak.



Büyük bir merakla beklenen festival öncesi yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"21 yıldır aralıksız olarak devam eden Türkiye’nin ilk ve tek belgesel film festivali olma özelliğine sahip; Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 22.ci kez kapılarını açıyor. Ana teması "Kültürel Miras ve Korumacılık" olan festivalimizin, bu yılki yan teması da Ahilik Teşkilatının önderi Ahi Evran’ın doğumunun 850. yılı olması münasebetiyle “Ahilik Kültürü" olarak belirlenmiştir.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması ve Belgesel Film Yapım Destek Yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak. Festival ve yarışmalar ile bilgi ve detaylara www.altinsafran.org adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Her yıl olduğu gibi festival öncesinde, Belgesel Film Yarışmasında ödül almış belgesel filmleri açık hava gösterimleri ile seyircilerle buluşturuyoruz. 6 - 15 Eylül tarihleri arasında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde oluşturulacak alanda nostaljik film makinesinden belgesel filmler ile unutulmaz Yeşilçam filmlerini seyretme şansına sahip olacaklar.

16 Eylül 2021 Perşembe günü Organizasyon Komitesinin Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayacak festivalimiz, kortej yürüyüşünün ardından festival meşalesinin yakılması ile şenlenecek Misakı Milli Demokrasi Meydanında, geçen yıl Belgesel Film Yapım Destek Yarışması nda en iyi proje ödülünü alan Yönetmen Alper Şahin’in “Safranbolu’da Bir Başkan” isimli belgesel filminin gala gösterimi ve konser ile 1. gün son bulacak. Üç gün boyunca sergi, söyleşi ve açılış gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra konserler, folklor gösterileri ve Tarihi çarşıda sokak sanatçılarının performans gösterilerinden oluşan, katılımcılarımıza eğlenceli dakikalar yaşatacak etkinlikler de yer alacak. Çocuklarımıza özel etkinliklerin gerçekleşeceği festivalimizde ayrıca bu yıl yan temanın Ahilik kültürü olması sebebiyle ahilik geleneklerinden enstantaneler canlandırılacak. Festivalimizin ana temasına atıfta bulunan ve mihenk taşlarından biri olan En İyi Restore Edilen Ev ve En İyi Korunan Ev Plaket Çakım Törenleri ile katılımcılarımız Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan konaklarımızda ağırlanacak. 18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı gerçekleşecek Altın Safran Belgesel Film ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ile ödüller sahiplerini bulacak.

Festivalimizin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Kaymakamlığına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyor, dünya miras şehri Safranbolumuzun tarihi atmosferinde zamanda yolculuğa çıkmak isteyen herkesi davet ediyoruz. "