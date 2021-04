SAG Ödülleri belli oldu

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Her yıl iki saat süren tören, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle bir saatte tamamlandı. Ödül töreni, sunucuların ve ödül kazananların önceden kaydedilmiş görüntüleriyle yapıldı.

The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt’s Creek ve The Crown dizileri gecenin kazananları oldu.

KAZANANLAR:

SİNEMA KATEGORİSİ

En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom).

En İyi Kadın Oyuncu: Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom).

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn, “Minari”.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Dublör Performansı: Wonder Woman 1984.

En İyi Toplu Performans: The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi’nin Yargılanması).

TELEVİZYON KATEGORİSİ

Drama Dalında En İyi Toplu Performans: The Crown.

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Gillian Anderson (The Crown).

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Bateman (Ozark).

Komedi Dalında Toplu Performans: Schitt’s Creek.

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek).

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Sudeikis (Ted Lasso).

MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Kadın Oyuncu: Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit).

Erkek Oyuncu: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True).

Dublör Performansı: The Mandalorian.