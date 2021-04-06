SAG Ödülleri belli oldu
Oscar’ın habercisi SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, bu yıl 27. kez sahiplerini buldu.
Her yıl iki saat süren tören, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle bir saatte tamamlandı. Ödül töreni, sunucuların ve ödül kazananların önceden kaydedilmiş görüntüleriyle yapıldı.
The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt’s Creek ve The Crown dizileri gecenin kazananları oldu.
KAZANANLAR:
SİNEMA KATEGORİSİ
En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom).
En İyi Kadın Oyuncu: Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom).
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn, “Minari”.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.
Dublör Performansı: Wonder Woman 1984.
En İyi Toplu Performans: The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi’nin Yargılanması).
TELEVİZYON KATEGORİSİ
Drama Dalında En İyi Toplu Performans: The Crown.
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Gillian Anderson (The Crown).
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Bateman (Ozark).
Komedi Dalında Toplu Performans: Schitt’s Creek.
Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek).
Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Sudeikis (Ted Lasso).
MİNİ DİZİ/TV FİLMİ
Kadın Oyuncu: Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit).
Erkek Oyuncu: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True).
Dublör Performansı: The Mandalorian.
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