Cuma namazı öncesi panik anları... Camiye pitbull girdi!

Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde Cuma namazı öncesi korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi. Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı yurttaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.