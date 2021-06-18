Sağanak etkili oldu: İstanbul'da trafik durdu

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi.

İHA
18 Haziran 2021 Cuma, 16:54
Sağanak etkili oldu: İstanbul'da trafik durdu
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.30 itibariyle yüzde 78’e ulaştı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla beraber kentin birçok caddesini sular basarken yağışla beraber trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde saat 16.30 itibariyle yüzde 78’e ulaştı.


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