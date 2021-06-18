Trafik kazasında yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Umut Gündüz için pedal çevrilecek
Dostları, Umut’un hayallerini yaşatmak ve bisikletli bir yaşamı savunmak için 21 Haziran İstanbul Fenerbahçe Dalyan’da saat 19.00’da pedal çevirecek.
Umut Gündüz, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitirdi. Sporun çeşitli dallarıyla ilgilenen ve yaklaşık beş yıldır Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi olarak bisiklet süren Umut’un hayali spor eğitmeni olmaktı.
KAZA DEĞİL CİNAYET
Umut, bisikletinin bakımlarını yaptırdıktan sonra geri dönüş yolunda alkollü bir sürücünün çarpması sonucu metrelerce sürüklenmiş ve duramayan ikinci bir aracın altında kalmıştı.
Araç kendisine çarptığında yolun sağ şeridinde ve eksiksiz teçhizat ile ilerliyordu. Polis raporuna göre herhangi bir kusuru bulunmuyordu.
Umut’a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücünün ise alkollü olduğu tespit edilmiş ve tutuklanmıştı. Ancak alkollü sürücü “uzun tutukluluk” gerekçesi ile 4 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.
Umut’un ailesi adil bir yargılama süreci işletilmesi ve bisikletli ölümlerinin son bulması için her çarşamba Adalet Bakanlığı önünde eylemlerine devam ediyor.
Umut’un davasında ilk duruşma 24 Haziran’da gerçekleştirilecek.
TKP’Lİ YOLDAŞLARI UMUT’A SES OLMAYA ÇAĞIRIYOR
Türkiye Komünist Partili yoldaşları, Umut’un hayallerini yaşatmak ve bisikletli bir yaşam örmek için 21 Haziran İstanbul Fenerbahçe Dalyan’da saat 19.00’da pedal çeviriyor ve herkesi Umut’un yaşamını yitirmesine neden olan kazanın hukuki sürecinin takipçisi olmaya davet ediyor.
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