Sağlar: 'Tüm yetki AKP'de ama sorumlu yok'
Ülkede yaşanan sığınmacı akını, ekonomik kriz ve can alan orman yangınları, seller isyan ettirdi. CHP eski milletvekili eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar 'Tüm yetki AKP'de ama sorumlu yok' dedi.
İşte eski Bakan Fikri Sağlar'ın o paylaşımı;
Fikri Sağlar kimdir?
Durmuş Fikri Sağlar, Galatasaray Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İdarî Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni XVII., XVIII., XIX. ve XX. Dönemlerde İçel Milletvekili olarak temsil etti.
SHP'de çok genç yaşta genel sekreterlik yaptı. 18 Nisan 1999'daki genel seçimlerde CHP'nin %8,71 oy almasından ötürü baraj dışı kaldığından Fikri Sağlar'ın da milletvekilliği sona erdi. 49. 50. 52. Hükümetlerde Kültür Bakanlığı yaptı ve 50. Hükümet'te revizyon sonucu Kültür Bakanlığı'ndan Devlet Bakanlığı'na getirildi.
Susurluk Kazasının ardından kurulan TBMM Susurluk Komisyonunda üyelik yapmıştır. Birgün gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Tiyatro sanatçısı Serap Sağlar'la evlidir. Yankı Sağlar ve tiyatro sanatçısı Gerçek Sağlar'in babasıdır.
Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Birgün gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.Mersin'de 2004 Yerel Seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığına adaylığını koymuş fakat seçilememiştir. Kod Adı Susurluk/Derin İlişkiler adlı kitabı vardır.
Kitapta, Susurluk kazasının ardından Türkbank ihalesinin dondurulmasına kadar devam eden olaylar zincirini kitabında anlatılmaktadır. Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir.
2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25. dönemde tekrar Mersin milletvekili olarak meclise girdi
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