Son dakika... Manavgat'ta bir orman yangını daha!
Son dakika orman yangını haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Önceki günlerde başlayan yangın 10. günde söndürülmüştü.
Hatipler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Önceki günlerde yine Manavgat'ta başlayan yangın 10. gününde söndürülebilmişti.
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