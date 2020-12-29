İlhan Başgöz için ambulans uçağı?

29 Aralık 2020 Salı

Değerli bilim insanı, sevgili dostum, Türkiye ve Halk Kültürü âşığı, ülkesinin folklorunu dünyaya tanıtan Prof. Dr. İlhan Başgöz, 97 yaşında ABD’de ağır hasta ve Türkiye’ye nakledilmek istiyor.

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Bu konuda, kendisiyle bir nehir söyleşi de yapmış olan Gönül Pultar’dan bir mektup aldım, özetle şöyle diyordu:

“İlhan Hoca halen 97 yaşında. Üç yıldan fazla bir zamandır da kanser hastası.

Kendisi ABD’de, Indiana’daki evinde, anladığım kadarıyla da bir hayli halden düşmüş durumda.

İki kızından birini geçenlerde kaybetti...

Kendisine bir eski öğrencisi, Dr. Balım Sultan Yetgin bakıyor. Daha doğrusu bakmaya çalışıyor.

Geçenlerde Hoca’da kanama olmuş, hastaneye kaldırılması gerekmiş, orada Covid dolayısıyla onu bir odaya tecrit etmişler.

Üstelik doğru dürüst ilgilenmemişler, artık ihmalden mi, fazla dolu olduklarından mı nedir, günlerce yiyecek bir şey vermemişler.

İlhan Hoca Türkiye’ye gelmek istiyor.

Anladığım kadarıyla bu durumda ancak ambulans-uçakla dönebilir.

Bunun için Chicago Konsolosluğumuz Balım Hanım’dan ilk önce ‘elzemdir’ diyen doktor raporu istemiş.

Şimdi de ‘Sağlık Bakanlığı’ndan bize talimat gelmesi gerek, bunu siz sağlayın’ demişler.

Balım Hanım panik içinde SOS çekti. Bu tür ilişkileri olan bir insan hiç değil. Ben de ne yapacağımı şaşırdım.

İlhan Hoca’nın değerini bilebilecek, başvurabileceğim tanıdığım insanların hepsi, ya çoktan vefat etmiş ya da çoktan emekli olmuş durumda.

Siz aklıma geldiniz. Hem Cumhuriyet’teki sütununuz hem de televizyondaki programınız dolayısıyla çok güçlü bir kalem ve çok güçlü bir sessiniz.

Sizin bu konuya el atmanız belki Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirebilir.

İlgilenirsiniz ümidiyle, saygılarımla...

Gönül Pultar”

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Bu mektup üzerine hiç zaman kaybetmeden sorundan kamuoyunu haberdar etmek için, derhal Twitter’dan Sağlık Bakanı’nı ve Sağlık Bakanlığı’nı da etiketleyerek şöyle bir tvit attım:

“Dünyaca ünlü halkbilimci Prof. İlhan Başgöz ABD’de ağır hasta Türkiye’ye nakledilmek istiyor.

Ambulans uçağı için Sağlık Bakanlığı’nın Chicago Başkonsolosluğu’na talimatı gerekiyormuş.

Yanındaki Balım Sultan Yetgin’in telefonu

+1 .............

@saglikbakanligi @drfahrettinkoca”

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Dilerim Sağlık Bakanı üzerine düşen görevi yapar ve propaganda için tartışmalı bir biçimde kullanılmış olan ünlü ambulans uçağımızın, ülkemizin bu değeri için de gönderilmesini sağlar ve ülkemize getirildikten sonra bu değerli bilim ve kültür hazinesinin bakımını da gerçekleştirir.

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İlhan Başgöz’ün ABD’deki ve Türkiye’deki kültür ve eğitim hizmetleri saymakla bitmez.

Bazı kitaplarının adlarını yayımlamakla yetiniyorum:

Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri (1947),

İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (1956),

Manilerimizden (1957),

Köroğlu (1959),

Educational Problems in Turkey, 1920-1940.

Ílhan Başgöz, Howard E. Wilson (1968),

Karac’oğlan (1977),

Bilmece: a Corpus of Turkish Riddles.

İlhan Başgöz, Andreas Tietze (1973),

Geçmişten Günümüze Nasrettin Hoca (1999),

Folklor Yazıları (1987),

Turkish Workers in Europe: An Interdisciplinary Study, İlhan Başgöz, Norman

Furniss (1987),

Yunus Emre (1990),

Türk Bilmeceleri (1993),

Turkish Folklore Reader (1997),

Vay Başıma Gelenler (1993),

Kardeşliğe Bin Selâm: İlhan Başgöz ile Söyleşi, Gönül Ayda Pultar, Serpil Aygün

Cengiz (2003),

Türkiyenin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk (2005),

Yük Taşımıyoruz, Sevgi Taşıyoruz (2006),

Türkü (2008),

Türkülü Aşk Hikâyeleri (2012),

İzahlı Türk Halk Şiiri Antolojisi (2014),

Küçük Folklar Ansiklopedisi (2015),

Âşık Ali İzzet Özkan (2017),

Gemerek Nire, Bloomington Nire, Hayat

Hikâyem (2017).