Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin de çift maaşlı olduğu ortaya çıktı: Toplam maaşı 44 bin 775 TL!

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 23:22

Son dönemde AKP’li bürokratların çift maaşları gündemden düşmüyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, AKP'li bürokratların 'çoklu' maaş skandallarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

CHP'li Yavuzyılmaz'ın, TBMM KİT Komisyonu Tutanağından dayandırdığı verilere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin Bakan Yardımcılığının yanı sıra TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptığını ve bu kurumdan da maaş aldığı ortaya çıktı.

Buna göre, Bakan Yardımcısı olarak 30 bin 275 TL maaş alan Birinci, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak da 14 bin 500 TL daha maaş alıyor. Birinci’nin aylık toplam maaşı 44 bin 775 TL.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

“AK Partili Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin aynı zamanda TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan yrd. aylık maaşı: 30.275 TL TÜRKSAT YK aylık ücreti: 14.500 TL Aylık toplam gelir: 44.775 TL.”