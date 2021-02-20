Sağlık Bakanı duyurdu: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2021 Cumartesi, 12:50
Sağlık Bakanı duyurdu: Normalleşme süreci 1 Mart'ta başlayacak
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.


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