Aşılama hızı ne durumda? Bakan açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci hakkında açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı." ifadesini kullandı.
Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
Video Haberler
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Banka ücretlerine düzenleme
- Kuyumculardan altının düşüşüne ilişkin açıklama