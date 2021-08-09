Aşılama hızı ne durumda? Bakan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:28
Aşılama hızı ne durumda? Bakan açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı." ifadesini kullandı. 


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