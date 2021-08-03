Son dakika: Orman yangılarında can kaybı 9'a çıktı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, ''Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu'' dedi. Çıkan orman yangınları sonucu toplam can kaybı 9'a yükseldi.
Türkiye bir haftadır kıyı şeridinde başlayan ve birçok şehirde devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın sonrası çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınlar devam ederken açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız'' ifadelerini kullandı.
TOPLAM CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ
Koca'nın açıklamasının ardından bölgede çıkan yangınlar sonucu toplam can kaybı 9'a yükseldi.
Video Haberler
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
- Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
- İtfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Ankara'da korkutan yangın
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- AKP'li belediye başkanından skandal 'yangın' açıklaması