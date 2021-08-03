Son dakika: Orman yangılarında can kaybı 9'a çıktı

03 Ağustos 2021 Salı, 11:45

Türkiye bir haftadır kıyı şeridinde başlayan ve birçok şehirde devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın sonrası çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınlar devam ederken açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız'' ifadelerini kullandı.

TOPLAM CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ



Koca'nın açıklamasının ardından bölgede çıkan yangınlar sonucu toplam can kaybı 9'a yükseldi.