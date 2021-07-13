Koca'dan CHP'li isme teşekkür: "Planlarımız dahilinde"

13 Temmuz 2021 Salı, 11:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun diyaliz teknikerlerinin kadro sorunları ile ilgili sorusuna, “İlerleyen süreçte, KPSS ile yapılacak sağlık personeli alımlarında anılan branşta daha fazla personel istihdamı talebi planlamalarımızda değerlendirilecektir” yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, diyaliz teknikerlerinin kadro sorununu ve sertifikası olmayan kişilere kadro verildiği yönündeki iddiaları, hazırladığı soru önergesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormuştu.

“SERTİFİKA, DİPLOMA YERİNE GEÇMEMEKTEDİR”

Sağlık Bakanı Koca, sertifikasız personel iddiası ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

“Bakanlığımız Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık alanında lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alarak mezun olan kişiler sertifikalı eğitim programlarına başvuru yapabilirler. Bakanlığımız Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği; Sertifikalı Eğitim Programı, mezuniyet sonrası; belli bir konuda özel bilgi ve beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla sağlık alanında düzenlenecek örgün veya uzaktan eğitim programını ifade etmektedir. Sertifikalar lise, meslek yüksekokulu ve üniversite diplomasına denk olmayıp, diploma yerine geçmemektedir. Sağlık alanında herhangi bir eğitimi olmayanların sertifika alarak sağlık alanında çalışması mümkün değildir.”

KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Koca, Tanrıkulu’nun 24 bin mezunu olan bölüme neden sadece 20 kişilik kadro açıldığına ve bir personelin 3 cihaza baktığına ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde diyaliz (sağlık teknikeri/sağlık teknisyeni) branşında 1415 sağlık personeli aktif olarak görev yapmakta olup, 1109’ü sağlık teknikeri (ön lisans) unvanında görev yapmaktadır.

Kadroya ve/veya pozisyona yerleştirme işlemleri, adayın KPSS puanına göre tercileri doğrultusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Sağlık personeli alımı ile ilgili duyurular Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM internet sayfalarında duyurulmaktadır.

KPSS ile diyaliz (sağlık teknikeri) branşında 2018 yılında 275 sağlık personeli, 2019 yılında 174 sağlık personeli ve 2020 yılında 195 sağlık personeli alımı planlanmış ve ÖSYM tarafından ilan edilerek yerleştirme işlemleri yapılmıştır.

Önümüzdeki dönemlerde, ilerleyen süreçte, KPSS ile yapılacak sağlık personeli alımlarında anılan branşta daha fazla personel istihdamı talebi planlamalarımızda değerlendirilecektir.”

Bakan Koca’nın, yanıtının sonunda, “Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.