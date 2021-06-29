Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca spor müsabakalarının seyircili oynanabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı.
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