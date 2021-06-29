Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Hikmet Onur vefat etti
Trabzonspor Kulübü eski Asbaşkanı Hikmet Onur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulüp, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü eski Asbaşkanı Hikmet Onur, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz döneminde asbaşkanlık görevinde bulunan Hikmet Onur için bordo-mavili kulüp, başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Eski Asbaşkanlarımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Hikmet Onur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hikmet Onur'a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Başsağlığı | Eski Asbaşkanlarımızdan Divan Kurulu Üyemiz Hikmet Onur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 29, 2021
Detaylar https://t.co/xh0JEsPVtL pic.twitter.com/iWLSsBTPAz
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