Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, tedbirsiz asker uğurlamalarına tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına tepki göstererek, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

İHA
30 Haziran 2020 Salı, 15:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına değinerek, "Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.


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