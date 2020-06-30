Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, tedbirsiz asker uğurlamalarına tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına tepki göstererek, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına değinerek, "Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.
COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020
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