Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: 1 kişiye de kendisi bulaştırmış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 243 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Twitter üzerinden yeni vaka artışlarıyla ilgili uyarıda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım"
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