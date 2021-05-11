Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı
Koronavirüs salgınında İstanbul ile ilgili son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca kentte vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65, hastaneye yatışlarınsa yüzde 50 oranında azaldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını açıkladı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda ise üçte bir oranında düşüş var.
Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde. pic.twitter.com/9gA35otZKN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021
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