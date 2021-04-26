Sağlık Bakanı Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan il il koronavirüs sayılarını güncelleyen tabloyu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık vaka sayıları güncellendi. Haritadaki verilere göre vakaların en çok görüldüğü iller; İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu.
Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" dedi. Koca ayrıca "Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.
İllere göre haftalık vaka sayısı şu şekilde:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek. pic.twitter.com/VMLOGvVXXy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2021
Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2021
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