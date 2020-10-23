Sağlık Bakanı Koca: Salgın yeniden tırmanışta

23 Ekim 2020 Cuma, 11:49

Salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente gelen Koca, Heykel semtindeki tarihi Valilik Binası'nda Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Koca, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa'da bulunmasının birçok sebebi olduğunu, bunlardan en önemlisinin Kovid-19'a karşı yürüttükleri mücadeleye Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale sakinlerinden, şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir destek talebinde bulunmak olduğunu söyledi.

Bursa'daki çalışmalarına, Vali Yakup Canbolat ile durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa, Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha artırıyor. Burada kazanacağımız başarı, Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir."

Ülkenin bir noktasındaki riskin aslında yurdun her noktasını ilgilendirdiğini bilen ve son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlar için de gerekli bilgileri paylaşacaklarını anlatan Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Salgın bize şunu öğretti ki virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir"

BİLİM KURULU, İSTANBUL'DA TOPLANACAK

Fahrettin Koca, Bursa'dan 83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istediğini belirtti.

İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştığına değinen Koca, şunları kaydetti:

"İstanbulluları kurallara, gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bugün denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak için gösterelim."



