Valilikten İmamoğlu açıklaması

23 Ekim 2020 Cuma, 09:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki pandemi toplantısına davet edilmemesine ilişkin Valilik kaynaklarından "açıklama" geldi.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre Valilik kaynakları, İmamoğlu'nun davet edilmemesine yönelik şöyle dedi:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bugünkü toplantı ani gelişti. Markar Esayan’ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor.”



