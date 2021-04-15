Sağlık Bakanı Koca: Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Covid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.
Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Covid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021
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