Sağlık Bakanlığı, 22 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!

22 Nisan 2021 Perşembe, 18:55

Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 500 bini geçti.

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi.



Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382’ye, toplam can kaybı da 37 bin 329’a çıktı.

Türkiye'nin 22 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: