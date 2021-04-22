Sağlık Bakanlığı, 22 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Sağlık Bakanlığı, 22 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 500 bini geçti.
Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi.
Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.
Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382’ye, toplam can kaybı da 37 bin 329’a çıktı.
Türkiye'nin 22 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Hukuksuz atamayla görev
- Saray'a teslim olmak yok
- Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
- Kripto para vurgunu! Milyar dolarlık olayda yeni gelişme
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- Hakan Altun çekim öncesi hastaneye kaldırıldı