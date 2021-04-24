Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 40 bin 596 kişiye vaka, 2 bin 905 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 339 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 339 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 596 kişiye vaka, 2 bin 905 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 38 bin 11 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 52 bin 297 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 511
Tabloya göre, toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 511, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408, bugünkü test sayısı 281 bin 183 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 24 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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