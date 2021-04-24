Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 19:23

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 339 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 596 kişiye vaka, 2 bin 905 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 38 bin 11 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 52 bin 297 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 511

Tabloya göre, toplam test sayısı 45 milyon 623 bin 978, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 511, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408, bugünkü test sayısı 281 bin 183 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 24 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: