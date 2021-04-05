Sağlık Bakanlığı, 5 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış devam ediyor!

05 Nisan 2021 Pazartesi, 19:00

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 193 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 42 bin 551 kişiye vaka, bin 706 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 32 bin 456 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 25 bin 627 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 407

Tabloya göre, toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 407, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977, bugünkü test sayısı 245 bin 496 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 5 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: