Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sinema ve tiyatrolar için yeni önlemler

24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:59

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, ilkyardım eğitimlerinde, plazalarda, sözlü ve yazılı sınavlarda alınması gereken koronavirüs tedbirleri açıklandı.

BİLETLEME ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YAPILABİLECEK

Buna göre, sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerin girişine Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler asılacak. Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulundurulacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca çevrimiçi ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek.

Çevrimiçi biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek. Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturularak, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

SALON KAPASİTESİ YÜZDE 60'I AŞMAYACAK

Rehbere göre, girişlerde sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve gösteri alanlarının boşaltılması konularında anonslar yapılacak. Birden fazla salon bulunan sinemalarda kalabalığı önlemek için seans başlangıç ve bitişleri ile film araları birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanacak. Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilecek, içeride de takılması sürdürülecek. 2 yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanacak. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.

KULİS ZİYARETİ OLMAYACAK

Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak. İzleyiciler alana girerken maske takacak ve gösterim süresince maskelerini çıkarmayacak. İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasaklanacak, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilecek, gösteri başlarken ve gösteri sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılacak. Ortamların temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Salon klimaları ve vantilatörler kullanılmayacak.

KURAMSAL DERSLER ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK



Covid-19 pandemi sürecinde ilk yardım eğitimlerinde yüz yüze eğitim etkinlikleri olabildiğince azaltılacak, kuramsal dersler çevrimiçi yapılacak. Kuramsal eğitimlerini çevrimiçi tamamlayan kursiyerler uygulama eğitimine alınacak. İlk yardım uygulamaları öncelikle videolar ile gösterilecek, gösterim sırasında tüm uygulama basamakları vurgulanacak, böylelikle maket üzerinde gösterim ve uygulama süreleri kısaltılacak.

Eğitim merkezi girişinde her gün eğitmenler dâhil olmak üzere eğitim merkezinde çalışanlar ve kursiyerlerin ateş ölçümü yapılacak ve kayıt altına alınacak. Eğitim salonlarında kursiyer ve eğitmen sayısı en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlanacak. Eğitim salonlarında kursiyerlerin oturum planı sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde yapılacak. Maket başı uygulama sonrası maketler yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanacak.

COVİD-19 TEŞHİSLİ VE TEMASLI KİŞİ SINAVDA GÖREV ALMAYACAK



Rehbere göre, sözlü sınav ve mülakatlarda aday ve sınav görevlileri sınav süresince aynı ortamda bulunacakları için ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Covid-19 olan, kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina sürecinde olan veya son 14 gün içerisinde Covid-19 vakası ile teması olan kişiler sınavda/mülakatta görev almayacak.

Sözlü sınav/mülakat kurulları ile görevlileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturacak. Sınav/mülakat evrakları imzalanırken kişisel kalem kullanılacak. Adaylar ve görevliler sınavın/mülakatın yapılacağı yere maske takarak girecek, sınav/mülakat salonunda ve sınav/mülakat süresince maske takmaya devam edecek. Adayların yakınları kalabalık oluşturmamak için sınav binasına alınmayacak.

SINAV SALONLARI HAVALANDIRILACAK

Yazılı sınavlarda ise ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan adaylar sınav girişinde görevlilere bilgi verecek. Telafisi olmayan sınavlarda bu belirtileri olan grup için ayrı salon oluşturularak sınava alınacak. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Sınava girecek adayların yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmayacak. Sınava girişlerde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan yapılacak. Sınav salonunda adaylar sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulacak. Sınav salonları pencereler açılarak sınav sırasında ve sonrasında havalandırılacak.